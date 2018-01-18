Зауральским аграриям не хватает железнодорожных вагонов для транспортировки зерна

11:37 | 19.01.2018

На очередном заседании оперативного штаба Минсельхоза России по мониторингу рынка зерна в режиме селекторного совещания зауральские чиновники подняли вопрос, касающийся нехватки железнодорожных вагонов для транспортировки зерна. «В адрес АО «Русагротранс» направлено письмо по вопросу обеспечения Курганской области вагонным парком, и получен письменный ответ, где сказано, что рассмотрение экспортных заявок из региона начнется с февраля 2018 года», — сообщает пресс-служба областного департамента АПК.



Проблема отсутствия подвижного состава для перевозки зерновых культур характерна не только для Зауралья, но и для большинства регионов, имеющих регулирующие льготные железнодорожные тарифы. Причина происходящего, по оценке Минсельхоза, не в малом числе вагонов, а в слишком большом сроке их оборачиваемости. В настоящее время оперативный штаб министерства принимает все необходимые меры по ускорению оборачиваемости вагонов-зерновозов и снижению их простоев.



По информации ведомства, в целом в Курганской области на отгрузку зерна железнодорожным транспортом на январь принято 185 заявок, все они согласованы. На 15 января погружено 63 вагона (4410 тонн зерновых).



Продолжаются переговоры с федеральными зернотрейдерами ООО «КПЗ-ЭКСПО», ООО «Зерно-Трейд», ТД «Содружество», АО «ОЗК», ООО «Артис-агро-Экспорт», ОАО «Астон», ТД «РИФ», ООО «ГарантЛогистик» на предмет их готовности к закупу зерна в Курганской области.



Сельхозтоваропроизводителям (СХТП) Курганской области направлены контакты федеральных экспортеров и элеваторов Курганской области, готовых к отгрузке зерна по льготному железнодорожному тарифу. У 389 СХТП к реализации готово 666 711 тонн зерна, из них пшеница 3-го класса — 44 154 тонны, пшеница 4-го класса — 26 9723 тонны, пшеница 5-го класса — 295 563 тонны, ячмень — 57 271 тонна.