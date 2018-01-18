Проходящий лечение в Илизаровском центре певец Шура даст пресс-конференцию

11:24 | 19.01.2018

Певец Александр Медведев сообщил в своем Instagram о том, что проведет пресс-конференцию в Российском научном центре «Восстановительная травматология и ортопедия» имени академика Илизарова вместе с директором учреждения доктором медицинских наук Александром Губиным.



Напомним, в центре Шура проходит реабилитацию после операции по эндопротезированию на тазобедренном суставе, которую провел ему доктор медицинских наук, врач первой категории Олег Чегуров. «Исполнил мою мечту быть здоровым и не хромать», — написал певец.



После выписки, 23 января, Александр проведет с директором научного центра пресс-конференцию в клинике. Известно, что он также планирует выступить в Кургане с концертом.



Фото: www.instagram.com/shuramedvedev