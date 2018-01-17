Депутат Госдумы поставит памятник Путину в Курганской области

16:28 | 18.01.2018

Депутат Госдумы РФ Александр Ильтяков планирует установить памятник президенту России Владимиру Путину в Курганской области, сообщает РИА «URA.RU». Народный избранник планирует увековечить главу государства после выборов.



Александр Ильтяков подтвердил данную информацию агентству. «Это не памятник одной фигуре, а история целой страны. Памятник знаменует собой связь времен и поколений. Россия одна для всех», — уточнил он. Открыть монумент депутат планирует после окончания президентской предвыборной кампании.



По данным агентства, над проектом работала курганский скульптор Ольга Красношеина. Фигура Владимира Путина будет стоять на фоне флага России, держа руку на Конституции РФ. Памятник составляет более шести метров в ширину и столько же в высоту. Высота фигуры президента — 3,5 метра. Монумент разместят на центральной площади в селе Частоозерье, напротив не менее помпезного и имперского памятника «Россия».