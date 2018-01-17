В Кургане произошло тройное ДТП: один человек погиб, четверо ранены

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На территории областного центра Зауралья произошло тройное ДТП с участием четырех автомобилей. В аварии погибла женщина, еще четверо получили травмы.По информации УГИБДД региона, днем 17 января на 9-м километре дороги Курган — Шадринск 23-летний водитель ВАЗ-21140, двигаясь со стороны трассы «Иртыш» в направлении Кургана, не выдержал безопасную дистанцию до движущегося впереди ВАЗ-2112 и допустил с ним столкновение. От удара ВАЗ-2112 вынесло на встречную полосу, где произошло столкновение с УАЗ-396259, а автомобиль ВАЗ-21140 допустил наезд на стоящий ВАЗ-21144.На месте аварии от полученных травм скончалась 55-летняя пассажирка ВАЗ-2112. Вторая пассажирка легковушки, 35-летняя женщина, госпитализирована в больницу. Травмы также получили водитель и пассажиры автомобиля УАЗ — молодые люди 24 и 30 лет. Обстоятельства и причины ДТП устанавливаются.