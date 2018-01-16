Роспотребнадзор проверил воду в зауральских купелях. Можно окунаться

14:49 | 18.01.2018

Управление Роспотребнадзора по Курганской области в преддверии христианского праздника Крещение Господне проверило качество поверхностных вод водоемов, где будут расположены купели для омовения 19 января.



По информации пресс-службы надзорного ведомства, проведены отбор и лабораторные исследования проб воды из 38 купелей. Всего проведено 76 исследований на соответствие воды по микробиологическим, 76 — по паразитологическим показателям.



Результаты исследований показали, вода в официально подготовленных местах для проведения обрядового купания соответствует гигиеническим требованиям по исследуемым показателям и безопасна в эпидемиологическом отношении.