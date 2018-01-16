Кокорин назначил и. о. директора Департамента образования и науки

12:53 | 18.01.2018

Губернатор Алексей Кокорин сегодня, 18 января, назначил исполняющим обязанности директора Департамента образования и науки Курганской области Германа Хмелева. До получения новой должности чиновник занимал пост первого заместителя главы Кетовского района по социальной политике.



Как рассказали в пресс-службе главы региона, нового руководителя департамента уже представил коллективу вице-губернатор по социальной политике Александр Карпов. Он поставил перед Германом Хмелевым задачи по исполнению указов и поручений президента, участию региона во всех федеральных программах по модернизации системы образования и созданию современной образовательной среды, в том числе строительству новых школ и детских садов, привлечению молодых кадров в образовательные учреждения.



Особо вице-губернатор акцентировал внимание исполняющего обязанности директора ведомства на том, что необходимо держать на личном контроле исполнение всех обязательств по заработной плате учителей. Также чиновнику предстоит провести на достойном уровне Единый государственный экзамен и окружной молодежный форум «УТРО-2018».