Анонсы событий на 16 января

17:57 | 15.01.2018

10:00 Правительство области (Гоголя, 56, малый зал). Заседание правительства Курганской области.



10:00 Администрация Кургана (пл. Ленина, 4 этаж, малый зал). Публичные слушания по вопросам предоставления разрешений на условно разрешенные виды использования земельных участков и объектов капитального строительства, а также на отклонение от предельных параметров строительства.