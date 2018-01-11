Анонсы событий на 13 января

18:28 | 12.01.2018

18:00 Площадь имени Ленина. Праздничная программа, посвященная старому Новому году. Мероприятие под названием «Новогодняя карусель» проведут артисты и творческие коллективы городского Дома культуры им. М. Горького. Горожан развлекут шутками и танцами веселые скоморохи. Также в шоу-программе на центральной площади запланированы песни, танцевальные номера, конкурсы, викторины. Перед зрителями выступят ансамбль русской песни «Во горенке» и коллективы студии современного вокала «До-ми-солька», Дед Мороз и Снегурочка.