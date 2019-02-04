Анонсы событий на 8 февраля

19:04 | 7.02.2019

10:00 Правительство области (Гоголя, 56, малый зал). Внеочередное заседание Курганской областной Думы.



10:00 Медикопрофилактический центр Кургана. Первенство Курганской области по тхэквондо среди юниоров и юниорок 16 - 20 лет.



13:00 ТЦ «Воробьёвы горы» (Пичугина, 6). Первая Агротехническая конференция в Зауралье, посвященная теме экономической безопасности эксплуатации сельскохозяйственной техники.



13:00 ДД(Ю)Т (Гоголя, 54). Торжественная церемония празднования Дня российской науки. Закрытие Дней науки Курганской области.