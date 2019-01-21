Анонсы событий на 24 января

18:04 | 23.01.2019

08:00-12:00 Главное управление социальной защиты населения. «Горячая линия» по вопросам предоставления пособий и социальных выплат семьям, имеющим детей.



15:00 Курганский Дом молодежи (Сибирская, 8). Акция «Территория возможностей».



16:00 Центральная площадь им. Ленина. Торжественное открытие катка.



18:00 СК «Зауралец» (пр. Машиностроителей, 17). Открытие турнира в честь благоверного князя Александра Невского по самбо на призы Курганприбора среди юношей 15 и 16 лет.