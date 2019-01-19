Анонсы событий на 23 января

18:14 | 22.01.2019

10:00 Центр культуры и досуга «Современник». Открытие месячника оборонномассовой и спортивной работы, посвященного 30-ой годовщине завершения выполнения боевых задач ограниченным контингентом советских войск в Афганистане и Дню защитника Отечества.



14:00 Мемориальный комплекс воинам-зауральцам, погибшим в локальных войнах XX века. Торжественное открытие Всероссийского месячника оборонномассовой и спортивной работы.



14:15 Администрация Кургана (пл. Ленина, 1, 4-й этаж, малый зал). Очередное заседание Курганской городской Думы.