Анонсы событий на 18 декабря

18:06 | 17.12.2018

10:00 Бизнес-инкубатор Курганской области (Бурова-Петрова, 112). Стратегическая сессия по улучшению показателей Национального рейтинга состояния инвестиционного климата.



10:00 ТРЦ «Воробьевы горы» (Пичугина, 6, конференц-зал). Бизнес-елка — 2018.



11:00-12:30 КГСХА имени Т.С. Мальцева, главный корпус. Круглые столы по рассмотрению перспектив развития агропромышленного комплекса Курганской области.



13:00 КГСХА имени Т.С. Мальцева, главный корпус, ауд. 232. Круглый стол на тему «Агропромышленный комплекс Курганской области. Новые возможности».



14:00 Правительство области (Гоголя, 56, малый зал). Заседание пограничной комиссии Курганской области.



18:00 КЦ «Курган» (пр. Конституции, 60). Церемония подведения итогов фестиваля городской среды «Курган, выходи гулять!».