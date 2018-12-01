Анонсы событий на 4 декабря

17:41 | 3.12.2018

10:00 Правительство Курганской области (Гоголя, 56, большой и малый залы). III Всероссийская научно-практическая конференция с международным участием, посвященная Дню юриста, на тему «Российский конституционализм: история, настоящее и будущее» (к 100-летию первой российской Конституции (1918 г.) и 25-й годовщине принятия Конституции Российской Федерации).



10:30 Администрация Кургана (пл. Ленина, 1, малый зал, 4-й этаж). Публичные слушания по проекту решения Курганской городской Думы о внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования. Чиновники и депутаты обсудят с жителями областного центра переход на одноглавую систему управления Курганом.



13:00 Курганская областная филармония. Гала-концерт областного фестиваля «Один плюс один» для инвалидов и их сверстников, не имеющих инвалидности.