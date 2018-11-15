Анонсы событий на 22 ноября

17:44 | 21.11.2018

10:00 Курганская областная библиотека им. А.К. Югова (Комсомольская, 30). Региональная экологическая конференция исследовательских работ и проектов учащихся «Экология XXI века».



10:30 Институт развития образования и социальных технологий (Пичугина, 38). Всероссийская научно-практическая конференция (с международным участием) по проблеме «Современное дополнительное образование: новое время — новые подходы».



13:00 Курганский Дом молодежи (Сибирская, 8). Городской конкурс лидеров волонтерского движения «Доброволец-2018».



14:00 Администрация Кургана (пл. Ленина, 1, каб. 130а). Тематический прием граждан начальником Управления образования Департамента социальной политики по вопросу предоставления образовательных услуг детям с ограниченными возможностями.