Анонсы событий на 8 ноября

17:52 | 7.11.2018

10:00 Администрация Кургана (пл. Ленина, 1, малый зал, 1-й этаж). Публичные слушания по проекту планировки и проекту межевания территории, ограниченной улицами Ленина, Коли Мяготина, Савельева и Гоголя.



14:00 Администрация Кургана (пл. Ленина, 1, каб. 103а). Тематический приём граждан директором Административно-технической инспекции города по вопросу оказания муниципальной услуги «Оформление на снос, посадку зелёных насаждений, обрезку деревьев».



15:00 Избирательная комиссия Курганской области (Гоголя, 25). Очередное заседание облизбиркома.



16:00 Курганский Дом молодежи (Сибирская, 8). Открытие музея молодежного движения.