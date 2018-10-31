Анонсы событий на 3 и 4 ноября

16:57 | 2.11.2018

4 ноября



17:00 Курганский театр кукол «Гулливер». Открытие Всероссийской акции «Ночь искусств». Запланировали показы спектаклей, читки пьес и концерт рок-группы «Подземка».



18:00–22:00 Курганский областной краеведческий музей. «Ночь искусств». Показ новых выставок, в частности экспозиции, посвященной Людмиле Тумановой, мастер-классы по изобразительному искусству и созданию печатной графики, игровое путешествие «В страну детства». В планетарии при музее пройдут мультимедийные лекции.



18:00-22:30 Курганский областной КВЦ. «Ночь искусств». Ночные экскурсии с фонариками, мастер-классы по декоративно-прикладному искусству, представления театра-студии «Суббота» и старинные игры.



4 ноября



11:00–13:00 ЦПКиО. Фестиваль народного творчества «Россия объединяет!».



11:00 Курганский центр татарской культуры. Торжественное мероприятие, посвященное Дню народного единства.