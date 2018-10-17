Анонсы событий на 24 октября

17:22 | 23.10.2018

14:00 Правительство области (Гоголя, 56, большой зал). Торжественное собрание, посвященное профессиональному празднику — Дню работника автомобильного и городского пассажирского транспорта.



14:15 Администрация Кургана (пл. Ленина, 1, малый зал). Заседание Курганской городской Думы.



15:30 Дворец детского (юношеского) творчества (Гоголя, 54). Открытие чемпионата-первенства по спортивной акробатике на призы А. Семёнова.