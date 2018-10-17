Анонсы событий на 23 октября

18:15 | 22.10.2018

11:00 Курганский госпиталь для ветеранов войн (Петрова, 59). Круглый стол с представителями областного совета ветеранов по вопросам развития здравоохранения.



11:00–14:00 Курганское региональное отделение ФСС РФ (Кравченко, 55). Информационно-тематическая горячая линия по вопросам обязательного социального страхования от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний.



14:00 Правительство области (Гоголя, 56, малый зал). Заседание правительства Курганской области.