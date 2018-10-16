Анонсы событий на 19 октября

17:49 | 18.10.2018

10:00 Курган, ДЮСШ № 2. Областные соревнования по баскетболу среди юношей и девушек 2003 - 2004 гг. р. в зачет IV Спартакиады ДЮСШ (финал).



11:00 Правительство области (Гоголя, 56, малый зал). Заседание Общественной молодежной палаты при Курганской областной Думе.