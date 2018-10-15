Анонсы событий на 18 октября

18:29 | 17.10.2018

09:00–10:00 Администрация Кургана. «Прямой провод» по запуску тепла в многоквартирные дома. Его проведет директор Департамента ЖКХ Александр Гонцов. Задать вопросы можно будет по телефону 42-88-30, доб. 290.



10:00 Департамент образования и науки (Ленина, 35). Научно-практическая конференция, посвященная 100-летию ВЛКСМ.



15:00 Дворец детского (юношеского) творчества (Гоголя, 54). Торжественная церемония закрытия городского конкурса «Ученик года — 2018».



16:00 Курганский Дом молодежи (Сибирская, 8). Акция «Территория возможностей».



18:00 Культурный центр «Курган» (просп. Конституции, 60). Шестой открытый эстрадно-спортивный хореографический фестиваль «Мы любим танцевать 2018».