Анонсы событий на 17 октября

16:12 | 16.10.2018

11:00 Курган, медикопрофилактический центр. IX Открытый областной турнир по дзюдо «Скажи наркотикам нет!» среди юношей и девушек 2003–2005 г. р.



16:00 Администрация Кургана (пл. Ленина, 1, малый зал, 1-й этаж). Совещание с представителями ТОС.