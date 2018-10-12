Анонсы событий на 16 октября

18:12 | 15.10.2018

11:00 Правительство области (Гоголя, 56, малый зал). Представление руководству органов власти региона, федеральным органам исполнительной власти Уваровой И.Л. в связи с ее назначением на должность руководителя Управления Федеральной службы судебных приставов по Курганской области.



14:00 Администрация Кургана (пл. Ленина, 1, малый зал, 4-й этаж). Торжественная церемония вручения золотых знаков отличия ВФСК «ГТО».



15:00 Администрация Кургана (пл. Ленина, 1). Совместное заседание комиссий Общественной палаты МО Кургана шестого созыва по социальным вопросам и вопросам развития гражданского общества.



15:00 Курганский областной художественный музей (Горького, 129). Торжественное открытие V Всероссийской выставки акварели.