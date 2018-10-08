Анонсы событий на 13 и 14 октября

19:05 | 12.10.2018

13 октября, 10:00. Курган, Гоголя, 107а. Состоится торжественное открытие соревнований по самбо, посвященных Дню народного единства и памяти мастеров спорта международного класса И. В. Косарева и А. С. Тюнина.



13 октября, 10:00. «ЦКиД «Спутник», Карбышева, 12а. Первые городские военно-патриотические соревнования, посвященные Герою Советского Союза В. А. Матросову.



13 и 14 октября, 10:00. Курган, бильярдный клуб «Золотой шар». Открытый областной турнир по бильярду «Золотая осень 2018».



13 и 14 октября, 12:00. Курган, СК имени В.Ф. Горбенко. Кубок Федерации спорта глухих Курганской области по мини-футболу.