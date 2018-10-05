Курган: анонсы
18:07 | 8.10.2018
Анонсы событий на 9 октября
10:00 Центр культуры и досуга «Современник» (3-й микрорайон, 25). Акция «Жить здорово». Начало — в 10.00.
15:00 Дворец детского (юношеского) творчества (Гоголя, 54). Торжественное открытие городского конкурса «Ученик года — 2018».
© «Вечерние Ведомости»
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