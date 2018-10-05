Анонсы событий на 9 октября

18:07 | 8.10.2018

10:00 Правительство области (Гоголя, 56, малый зал). Заседание правительства Курганской области.



10:00 Центр культуры и досуга «Современник» (3-й микрорайон, 25). Акция «Жить здорово». Начало — в 10.00.



15:00 Дворец детского (юношеского) творчества (Гоголя, 54). Торжественное открытие городского конкурса «Ученик года — 2018».