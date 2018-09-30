Анонсы событий на 4 октября

17:32 | 3.10.2018

10:00 Региональный деловой центр (Бурова-Петрова, 112). Форум приемных родителей «Приемная семья — теплый дом».



14:00 Правительство области (Гоголя, 56, большой зал). Полномочный представитель президента Российской Федерации в УрФО Николай Цуканов представит истеблишменту и общественности Зауралья врио губернатора региона Вадима Шумкова.



13:00–17:00 Главное управление социальной защиты населения. Прием в «Детской приемной» ведомства.



17:00 Дворец детского (юношеского) творчества (Гоголя, 54). Торжественное мероприятие, посвященное Дню учителя.