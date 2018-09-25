Анонсы событий на 28 сентября

18:49 | 27.09.2018

13:00 ДД(ю)Т (Гоголя, 54). Праздничный концерт «Мы с вами сердцем и душой», посвященный Дню пожилого человека.



16:00 ДКМ (Карла Маркса, 70). Торжественное мероприятие, посвященное празднованию Дня машиностроителя.