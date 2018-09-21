Анонсы событий на 26 сентября

17:37 | 25.09.2018

13:30 ДД(ю)Т (Гоголя, 54). Фестиваль детских вожатских отрядов «Пересменка-2018».



14:00 Центр помощи детям. Совместное заседание координационного совета по реализации основных направлений государственной семейной политики, социальной поддержке, защите прав и законных интересов семьи, материнства, отцовства и детства в Курганской области и координационного совета по развитию психологической службы в системе образования.



14:15 Администрация Кургана (4-й этаж, малый зал). Очередное заседание Курганской городской думы.



15:00 «Царево городище». Выездное совместное заседание постоянных депутатских комиссий Курганской городской думы в парке.