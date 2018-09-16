Анонсы событий на 20 сентября

16:07 | 19.09.2018

10:00 Правительство области (Гоголя, 56, малый зал). Заседание Курганской областной думы.



10:00 Областной КВЦ (Гоголя, 30). Участие в круглом столе «Социокультурная реабилитация инвалидов: опыт и перспективы».



10:00 ГКУ «ЦЗН города Кургана» (Горького, 186). Общегородская ярмарка вакансий.



10:00 ГУП «Бизнес-инкубатор Курганской области» (Бурова-Петрова, 112). Форум «Опыт создания и развития отраслевого производственного кластера. Синергетический эффект».