Анонсы событий на 8 и 9 сентября

16:41 | 7.09.2018

8 сентября



10:00 Стадион «Центральный» (Советская, 184). Торжественная церемония, посвященная присвоению стадиону имени олимпийского чемпиона Валерия Брумеля.



12:00 ЦПКиО. Открытие аллеи первоклассников. Парад первоклассников.



12:00 Курганский ипподром. Открытые областные соревнования по конкуру.



20:00 Фестивальная поляна на берегу реки Утяк, рядом с санаторием «Романтика», Кетовский район. Гала-концерт XVII межрегионального фестиваля «Бардовские костры».



9 сентября



10:00 – 11:30 Мемориальный комплекс воинам, погибшим в годы Великой Отечественной войны. Церемония возложения венков и цветов.



10:00 – 19:00 Площадка у кинотеатра «Россия». Выставка боевой техники Курганского машиностроительного завода.



10:45 – 11:30 Площадка у кинотеатра «Россия». Концерт «Броневой щит Родины», посвященный Дню танкиста.



14:00 – 15:00 Площадка у кинотеатра «Россия». Концертная программа «Мы Родине честь отдаем!». Полевая кухня «Солдатский привал».