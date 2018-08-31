Анонсы событий на 5 сентября

17:27 | 4.09.2018

09:00 Управление ГИБДД УМВД России по Курганской области (пр. Голикова, 25). Региональный этап всероссийского конкурса профессионального мастерства «Лучший водитель такси России 2018».



10:00 Правительство области (Гоголя, 56, малый зал). Заседание комиссии по координации работы по противодействию коррупции в Курганской области.



15:00 Департамент образования и науки Курганской области (Ленина, 35). Торжественное собрание коллектива департамента, посвященное 75-летию образования органа исполнительной власти в сфере образования.