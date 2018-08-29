Анонсы событий на 1 и 2 сентября

15:38 | 31.08.2018

1 сентября



14:00 ЦПКиО, стадион пляжных видов спорта. Областные соревнования среди муниципальных районов и городских округов Курганской области по пляжному футболу.



15:00 Курганское региональное управление ОАО «Российские ипподромы». Акция «Молодежь против терроризма».



16:00 ЦПКиО. Городской праздник «Мало лета».



2 сентября



14:00 ЦПКиО, стадион пляжных видов спорта. Второй день областных соревнований среди муниципальных районов и городских округов региона по пляжному футболу.