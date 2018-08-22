Анонсы событий на 25 августа

15:56 | 24.08.2018

10:00 Площадка у кинотеатра «Россия». Выставка «Малый бизнес — любимому городу».



10:00 Троицкая площадь. «Город мастеров». Выставка-ярмарка мастеров декоративно-прикладного и изобразительного искусства.



10:00 Площадка по ул. Володарского, 54. Выставка-презентация предприятий, профессиональных образовательных организаций, мастер-классы.



11:00 Площадь им. Ленина. Торжественная церемония открытия праздника «День города — 2018». Концертная программа.



21:00 Выступление Александра Иванова и группы «Рондо».



22:00 Фейерверк.