Анонсы событий на 23 августа

18:23 | 22.08.2018

11:30 СК им. В.Ф. Горбенко (Сибирская, 1). Межрайонные областные спортивные соревнования «Старты надежд» среди подростков с девиантным поведением (финал).



14:00 Администрация Кургана (пл. Ленина, 1, каб. 130а). Заместитель директора Транспортного управления проведет тематический прием по вопросу организации маршрутов общественного транспорта прямого сообщения.



14:00 Правительство области (Гоголя, 56, малый зал). Совместное заседание антитеррористической комиссии в Курганской области и оперативного штаба в Курганской области.



17:00 Дворец детского (юношеского) творчества (Гоголя, 54). Церемония чествования участников галереи «Курганцы — гордость города» и почетных граждан города.