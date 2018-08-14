Анонсы событий на 18 и 19 августа

16:19 | 17.08.2018

18 августа



09:30 Лыжная база в Рябкове (Пригородная, 18). Легкоатлетическое соревнование «Рябковский кроссовый полумарафон».



19 августа



11:00 Обелиск в честь победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг. Торжественное мероприятие, посвященное Дню Воздушного флота России.



15:00 КОК «Космос». Торжественное открытие профильной смены в рамках проведения социально-реабилитационной программы для несовершеннолетних правонарушителей посредством организации экспедиционных маршрутов «Школа юнармейца».