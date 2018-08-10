Анонсы событий на 15 августа

16:31 | 14.08.2018

09:00 Спортивная площадка Детского парка. Открытый городской турнир по дворовому футболу. Очередная игра.



10:00 ЦПКиО. Городская акция «Утро начинается с зарядки!».



10:00 Детский оздоровительный лагерь «Островок» (автодорога Курган — Звериноголовское, 16-й км, дом № 2). Акция «ГТО со звездой». Участниками станут около 70 детей. На специальной мобильной площадке они получат возможность пройти пробную сдачу нормативов ГТО. Разминку и мастер-класс для участников проведет чемпионка мира, Европы, СССР, России по легкой атлетике среди ветеранов, рекордсменка России Нелли Томилова.



14:00 Администрация Кургана (пл. Ленина, каб. 130а). Тематический прием граждан, посвященный капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах.



18:00 Банкет-холл ресторана «Сокол» (Карла Маркса, 58). В рамках бизнес-турнира «Деловые люди» состоится деловая игра «Рыночная экономика».