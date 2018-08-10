Анонсы событий на 14 августа

19:31 | 13.08.2018

10:00 Правительство области (Гоголя, 56, малый зал). Заседание Правительства Курганской области.



13:00 ГБУ «Курганский центр социальной помощи семье и детям» (Ленина, 48). Работает детская приемная.



14:00 Зале заседаний Курганской городской Думы на 4-м этаже (пл. Ленина,1). Торжественная церемония вручения золотых знаков отличия Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса ГТО.



19:00 Центральный парк культуры и отдыха. Фитнес-тренировка на свежем воздухе.