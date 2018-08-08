Анонсы событий на 10 августа

17:38 | 9.08.2018

15:00 Администрация Кургана (пл. Ленина, 1, малый зал, 1-й этаж). Публичные слушания по проекту планировки территории для реконструкции путепровода по проспекту Машиностроителей.



18:00 ЦПКиО. Танцевальный вечер «Встречи у фонтана».