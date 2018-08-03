Анонсы событий на 8 августа

17:24 | 7.08.2018

10:00 Центральный парк культуры и отдыха. Городская акция «Утро начинается с зарядки!».



17:00 Центральный парк культуры и отдыха. На интеллектуально-досуговой площадке «Нескучный сад» пройдет литературно-игровая программа «В волшебной стране Леонида Куликова».



18:00–20:30 Банкет-холл ресторана «Сокол». В рамках бизнес-турнира «Деловые люди» состоятся бизнес-дебаты на актуальные и злободневные темы с участием экспертов.