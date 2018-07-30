Анонсы событий на 2 августа

17:10 | 1.08.2018

11:00 Стадион «Центральный». Летний областной фестиваль Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне».



12:00 Аэродром Логовушка, Кетовский район. Праздник в честь 88-й годовщины со дня образования Воздушно-десантных войск.



13:30 Департамент образования и науки. Заседание межведомственной комиссии по подготовке образовательных организаций к новому учебному году.



19:00 ЦПКиО. Фитнес-тренировка на свежем воздухе.