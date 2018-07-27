Анонсы событий на 1 августа

16:51 | 31.07.2018

10:00 Правительство области (Гоголя, 56, малый зал). Заседание Комиссии по охране труда при Правительстве Курганской области.



10:00 ЦПКиО, у главной сцены. Городская акция «Утро начинается с зарядки!».



11:30 Аэровокзал Кургана. Мероприятия, посвященные празднованию 90-летия со дня образования Курганского аэропорта.



18:00 Ресторан «Сокол» (Карла Маркса, 58, конференц-зал). 1-й этап интеллектуальной игры «Бизнес-Квиз» в рамках бизнес-турнира «Деловые люди».