Анонсы событий на 27 июля

17:23 | 26.07.2018

08:00-12:00 Главное управление социальной защиты населения. Горячая телефонная линия по предоставлению субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг.



14:00 Администрация Кургана (пл. Ленина,1, малый зал). Торжественный прием, посвящённый Дню работников торговли.



14:00 Стадион пляжных видов спорта ЦПКиО. Евразийская лига пляжного футбола.



18:00 ЦПКиО. Танцевальный вечер «Встречи у фонтана».