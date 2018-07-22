Анонсы событий на 25 июля

16:57 | 24.07.2018

09:00-13:00 Спортивная площадка Детского парка в Кургане. Открытый городской турнир по дворовому футболу.



10:00 Площадка у главной сцены ЦПКиО Кургана. Городская акция «Утро начинай с зарядки».



12:00 Шадринск, Центр досуга и кино «Октябрь». «Круглый стол» по вопросу организации медицинской помощи в городе и Шадринском районе.