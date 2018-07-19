Анонсы событий на 22 июля

14:20 | 20.07.2018

09:30 Городской стрелковый стенд, поселок Увал (Звездная, 1а). Первенство Курганской области по стендовой стрельбе среди юношей и девушек. Участие в соревнованиях принимают девушки и юноши 1998 года рождения и моложе из городов Кургана и Шадринска, а также муниципальных районов Зауралья. Спортсмены будут соревноваться в упражнениях «скит» и «трап».



11:00 КОК «Космос». Открытие второй смены областного военно-исторического лагеря «Патриот Зауралья» имени четырежды Героя Советского Союза маршала Г.К. Жукова.



12:00 Площадка спортивного клуба «Велес» (3 мкр Заозерного, 33). Открытая тренировка в честь Международного дня бокса. Тренировку проведет чемпион мира по боксу, мастер спорта международного класса Константин Горбунов.



17:00 МБУДО «ДЮСШ №3» (Невежина, 7). Первенство России среди футбольных команд третьего дивизиона.