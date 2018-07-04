Анонсы событий на 7 и 8 июля

17:53 | 6.07.2018

7 июля



10:00 Петуховский район, село Новое Ильинское. XIV Всероссийский экстремальный чемпионат «Здоровый как лось». Курганский этап. Участники, прошедшие онлайн-регистрацию, выйдут на старт в 10 утра в селе Новое Ильинское. 10 километров они пробегут по маршруту, проложенному в самом сердце озера Медвежье, по его островам. Еще 10 километров — скоростной маршрут по степи. Финишируют спортсмены в точке старта.



11:00 Культурно-оздоровительный комплекс «Космос» (Кетовский район, село Лесниково). Открытие III Областного военно-исторического лагеря им. четырежды Героя Советского Союза Г.К. Жукова «Патриот Зауралья».



11:00 Бильярдный клуб «Золотой шар» (Советская, 128). Открытый Кубок губернатора Курганской области по бильярду.



8 июля



11:00 Бильярдный клуб «Золотой шар» (Советская, 128). Второй день открытого Кубка губернатора по бильярду.



12:00 Богоявленский собор (Климова, 3). На территории собора состоится концерт, посвященный дню памяти святых Петра и Февронии, муромских чудотворцев, покровителей семьи и брака. Также здесь пройдет благотворительная акция «Белый цветок».



18:00 Центральная площадь Кургана. Встреча участников международного проекта «Путь Ермака» с горожанами. Порядка 30 путешественников едут из Перми через Курган до Омска. Проект «Путь Ермака» стартовал 2 июля, и продлится он до 13 июля.