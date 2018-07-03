Анонсы событий на 6 июля

19:04 | 5.07.2018

16:20 Центральный парк культуры и отдыха Кургана. Праздничные мероприятия, посвящённые Всероссийскому дню семьи, любви и верности. Здесь начнется семейный праздник «Счастливые семьи счастливого города». Начнется он большой семейной полькой, которую будут танцевать все: и взрослые, и дети. Вслед за полькой закружит «Вальс счастливых историй».



17:00 ЦПКиО. На торжественном открытии праздника будут вручены медали «За любовь и верность». На сцену поднимутся двенадцать курганских семей, проживших душа в душу 54 года и более. Самым насыщенным станет час семейных развлечений, который организаторы назвали «Счастья много не бывает». Юные модники и модницы вместе со своими мамами и папами примут участие в конкурсе на лучший ромашковый костюм. Самые маленькие курганцы вместе со своими родителями поучаствуют в забеге карапузов. Для юных художников — конкурс рисунков на асфальте.



18:00 ЦПКиО. В рамках праздника будет дан старт I Городскому фестивалю отцов. В рамках фестиваля запланировано проведение нескольких конкурсов, таких как фотоконкурс «Папа в деле» и литературный конкурс «Отцом своим горжусь». Также состоятся развлекательные программы, мастер-классы и Парад отцов, стать участником которого может любой желающий.



20:00 ЦПКиО. Танцевальная программа «Кому за…».