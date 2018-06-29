Анонсы событий на 3 июля

17:23 | 2.07.2018

10:00 Департамент образования и науки (Ленина, 35). Совместное заседание совета при Правительстве Курганской области по развитию образования и коллегии Департамента образования и науки Курганской области.



11:00–14:00 Курганское региональное отделение ФСС РФ. Информационно-тематическая горячая линия по вопросам применения законодательства об обязательном социальном страховании.



19:00 Центральный парк культуры и отдыха Кургана. Открытая уличная фитнес-тренировка.