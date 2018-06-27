Анонсы событий на 30 июня и 1 июля

18:10 | 29.06.2018

30 июня



10:00 Центральный парк культуры и отдыха Кургана, территория парка. XV Открытый городской турнир по дворовому футболу.



16:00–17:00 ЦПКиО, центральная эстрада. Торжественная часть праздника День молодежи. Официальное открытие праздника, вручение значков ГТО, награждение лучших волонтеров и лучших представителей трудовых отрядов «Ступени роста», награждение лучших представителей молодежи города «Молодежный алмаз».



17:00–19:00 ЦПКиО, центральная эстрада. Конкурсная игровая программа «Быстрее. Выше. Сильнее». Презентация направлений работы с молодежью, выступления танцевальных коллективов и вокальных исполнителей, розыгрыши призов от партнеров, подведение итогов квест-игры.



17:00–19:00 ЦПКиО, территория парка. Квест-игра «Путь к чемпионству».



17:00–19:00 ЦПКиО, территория парка. Работа тематических площадок и мастер-классов от представителей молодежных и детских общественных объединений и муниципальных организаций города Кургана, от представителей партнеров праздника.



19:00–20:30 ЦПКиО, центральная эстрада. Творческая программа кавер-группы «Другая версия».



20:30–21:00 ЦПКиО, центральная эстрада. Подготовка оборудования для фестиваля кино. Интерактив со зрителями.



21:00–22:30 ЦПКиО, центральная эстрада. Фестиваль уличного кино.



22:30 ЦПКиО, центральная эстрада. Закрытие праздника. Подведение итогов фестиваля кино.



1 июля



09:00 Курганский ипподром (поселок Увал, 1-я Трактовая улица, 74). Турнир по конкуру.