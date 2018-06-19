Анонсы событий на 23 и 24 июня

16:18 | 22.06.2018

23 июня



11:00 Шадринский район, село Юлдус. Региональный телевизионный фестиваль календарных праздников народов Зауралья «Зауральские вѐрсты». Межрайонный фестиваль татарской традиционной культуры «Сабантуй».



11:00 Притобольный район, д. Заборская, 34-й км. Кубок Курганской области по кроссу «Д2-классика» — II этап (автомобильный спорт). Свободные тренировки и отборочные заезды.



17:00 Стадион ДЮСШ № 3. Первенство России среди футбольных команд III дивизиона, зона «Урал и Западная Сибирь», сезон 2018 год «Тобол» — «Иртыш» (Омск).



24 июня



11:00 Притобольный район, д. Заборская, 34-й км. Кубок Курганской области по кроссу «Д2-классика» — II этап (автомобильный спорт). Церемония открытия. Финальные заезды начнутся с 11:45. На гоночную трассу выйдут УАЗ, Д2-классика, ЗИЛ-130 и ГАЗ-53.



17:00 Центральный парк культуры и отдыха. В рамках работы интеллектуальной досуговой площадки «Нескучный сад» состоится турнир по шашкам.