Анонсы событий на 22 июня

16:42 | 21.06.2018

10:00 Аллея Славы. Церемония возложения гирлянд, венков и цветов к Вечному огню Мемориала Славы воинам, погибшим в годы Великой Отечественной войны.



10:00 КСЦ «Черемушки» (Октябрьская, 1). Митинг памяти и скорби.



10:00 Мемориальный ансамбль воинам-рабочим и труженикам тыла завода «Кургансельмаш». Митинг памяти и скорби.



10:00 ЦКиД «Современник». Состоится акция «Будем помнить».



10:00 Администрация Кургана (пл. Ленина,1, малый хал, 4–й этаж). Публичные слушания по градостроительным вопросам.



13:00 ГУП «Бизнес–инкубатор Курганской области» (Бурова–Петрова, 112). Форум по женскому предпринимательству и лидерству.



19:00 Вечный огнь Мемориала Славы. Традиционная акция «Свеча памяти». Организаторы подготовили для участников более 1000 свечей и призывают всех желающих присоединиться к акции.



20:30 Курган, берег реки Тобол. Мемориальная акция «Свеча памяти» с участием сотрудников правоохранительных органов Курганской области. Сбор и построение участников будет проходить около кинотеатра «Россия». После колонна проследует по улице Гоголя и Ленина до берега реки Тобол (р-он Водоканала). Участники акции опустят на воду зажженные свечи в память соотечественников, жизни которых унесла Великая Отечественная война.