Анонсы событий на 20 июня

18:43 | 19.06.2018

15:30 Щучанский район, село Чумляк. Торжественная церемония открытия первой смены Форума молодежи Уральского федерального округа «УТРО-2018».



16:00 Администрация Кургана (пл. Ленина, 1, каб. № 130а). Директор МКУ «Городская инспекция по земельным отношениям» проведет тематический прием по вопросу присвоения и аннулирования адресов в городе.



ГКУ ЦЗН Кургана (Горького, 186). Специализированная ярмарка вакансий для инвалидов.